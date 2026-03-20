J.E.P. Visite guidée du Tribunal du Puy Tribunal Le Puy-en-Velay

J.E.P. Visite guidée du Tribunal du Puy

Tribunal Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour la cinquième année consécutive, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ouvrira ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre 2026. Inscription obligatoire.

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Tribunal Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

For the fifth year running, the Le Puy-en-Velay law court will open its doors for the European Heritage Days on Saturday, September 19, 2026. Registration required.

L’événement J.E.P. Visite guidée du Tribunal du Puy Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay