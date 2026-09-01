J.E.P Visites de la Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Saint-Germain-Laprade

vendredi 18 septembre 2026 · Distillerie de la Verveine du Velay Pagès · Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Saint-Germain-Laprade

J.E.P Visites de la Distillerie de la Verveine du Velay Pagès

Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:30:00

fin : 2026-09-18 15:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

Découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champs de verveine citronnelle aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… Sur réservation.

.

Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 04 11 contact@verveine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the production process of Verveine du Velay—from the lemon verbena fields to the stills, and from the oak barrels to the tasting? By reservation only.

L’événement J.E.P Visites de la Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay