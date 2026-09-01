J.E.P Visites de la Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Saint-Germain-Laprade
vendredi 18 septembre 2026 · Distillerie de la Verveine du Velay Pagès · Saint-Germain-Laprade
Informations pratiques
Saint-Germain-Laprade
J.E.P Visites de la Distillerie de la Verveine du Velay Pagès
Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-18 15:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20
Découvrez la fabrication de la Verveine du Velay, du champs de verveine citronnelle aux alambics, des fûts de chêne à la dégustation… Sur réservation.
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Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 04 11 contact@verveine.com
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English :
Discover the production process of Verveine du Velay—from the lemon verbena fields to the stills, and from the oak barrels to the tasting? By reservation only.
L’événement J.E.P Visites de la Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay