J.E.P. Visites des archives municipales du Puy Place du Martouret Le Puy-en-Velay

J.E.P. Visites des archives municipales du Puy

Place du Martouret Devant le Mairie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les archives municipales sont un patrimoine fragile, une mémoire à protéger.

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Place du Martouret Devant le Mairie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Municipal archives are a fragile heritage, a memory to be protected.

L’événement J.E.P. Visites des archives municipales du Puy Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay