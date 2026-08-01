JA GAMES Vitteaux
samedi 22 août 2026 · Vitteaux
Informations pratiques
Vitteaux
JA GAMES
Hippodrome de Vitteaux Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 13:00:00
fin : 2026-08-22 23:59:00
Date(s) :
2026-08-22
Rendez-vous le samedi 22 août à l’Hippodrome de Vitteaux pour une journée placée sous le signe de l’agriculture, du challenge et de la convivialité !
À partir de 13h, place aux JA GAMES épreuves d’agilité, défis, quiz, produits locaux et de nombreuses surprises vous attendent tout au long de l’après-midi… de quoi mettre l’ambiance et encourager les équipes !
Et parce qu’on ne va pas s’arrêter là… À partir de 20h, on enchaîne avec une grande soirée DJ animée par ELIEK JAMES !
Que vous veniez pour les JA Games, pour la soirée ou pour les deux, tout le monde est le bienvenu pour profiter de l’ambiance et faire la fête jusqu’au bout de la nuit !
Alors, prêts pour une journée et une soirée de folie ? .
Hippodrome de Vitteaux Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 63 19 53
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English : JA GAMES
L’événement JA GAMES Vitteaux a été mis à jour le 2026-08-11 par OT des Terres d’Auxois
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