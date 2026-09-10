J’ABANDONNE AVEC JOIE THÉÂTRE SORANO Toulouse
mercredi 24 février 2027 · THÉÂTRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
J’ABANDONNE AVEC JOIE
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 20:00:00
fin : 2027-02-26 21:30:00
Date(s) :
2027-02-24
Parfois le suicide ça a l’air franchement cool. Mais avant d’y mettre un terme on a envie de savoir c’est quoi la vie.
C’est quoi exister dans un corps dysfonctionnel ? C’est quoi les merveilles des cellules, des virus et des hiboux ? Comment ça fonctionne ? Dans cette création, nous allons explorer les frontières entre le vivant et le non-vivant afin de comprendre le mystérieux mystère de la vie. À quelles expériences instables assisterons-nous à bord du merveilleux vaisseau de l’imagination ? Des plantes prenant le contrôle d’armes blanches ? Des aspirateurs robots faisant du ouija ? De la musique générée par le vol des oiseaux ? Abandonnons avec joie et contemplons l’abîme pour lui répondre.
– Groupe Scalpel
Avertissement Comme dans les précédentes performances du Groupe Scalpel, la présentation de ce projet n’est qu’une rêverie qui doit se confronter à la réalité de ce que les rencontres avec les chercheurs vont nous proposer et nous apporter. 9 .
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%AB Sometimes suicide %E7a seems really cool. But before we end it all, we want to know what life is all about.
L’événement J’ABANDONNE AVEC JOIE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026