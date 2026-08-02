Jack Simard en concert ! Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Jack Simard en concert !

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Trois Minutes Trente Avant La Fin Des Temps est le 8e album de Jack Simard. Il y est beaucoup question d’urgence de vivre face aux temps qui se dégradent. On retrouve évidemment l’écriture, l’énergie et le ton Simard avec sa manière caractéristique de déblatérer, mais un soin nouveau a été apporté aux arrangements. Le batteur du trio Vincent Cegielski a pris le relais d’une composition qui fait la part belle aux grooves de batterie et aux claviers. Cela donne une musique débridée, des textes libérés et davantage tournés vers le monde d’aujourd’hui.

Chant et textes Jack Simard.

Batterie et chœurs Vincent Cegielski.

Clavier et chœurs Sébastien Valle.Tout public

0 .

Médiathèque Communautaire 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 60 80 contact.med@agglo-sarreguemines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

*Three Minutes and Thirty Seconds Before the End of Time* is Jack Simard’s eighth album. It deals extensively with the urgency of living in the face of deteriorating times. Of course, we find Simard’s signature songwriting, energy, and tone—with his characteristic rambling style—but a new level of care has been brought to the arrangements. The trio’s drummer, Vincent Cegielski, has taken the lead on a composition that showcases drum grooves and keyboards. The result is unbridled music with liberated lyrics that are more attuned to today’s world.

Vocals and lyrics: Jack Simard.

Drums and backing vocals: Vincent Cegielski.

Keyboards and backing vocals: Sébastien Valle.

L’événement Jack Simard en concert ! Sarreguemines a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES