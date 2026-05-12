Lattes

JACQUES A DIT

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des 18H de Lattes La compagnie Tous AZIMUTS présente une comédie de Marc FAYET, mise en scène par François ESCOBAR ; JACQUES A DIT

Dimanche 7 juin 2026 à 18h au théâtre Jacques Coeur à Lattes.

Dans le cadre des 18H de Lattes La compagnie Tous AZIMUTS présente une comédie de Marc FAYET, mise en scène par François ESCOBAR ; JACQUES A DIT

Dimanche 7 juin 2026 à 18h au théâtre Jacques Coeur à Lattes.

Cette manifestation est organisée au profit de l’association humanitaire KOYEBA Hérault

Entrée 12€ Réservation sur HelloAsso + billetterie sur place .

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English :

As part of the 18H de Lattes festival, the Tous AZIMUTS company presents a comedy by Marc FAYET, directed by François ESCOBAR ; JACQUES A DIT

Sunday June 7, 2026 at 6pm at the Théâtre Jacques Coeur in Lattes.

L’événement JACQUES A DIT Lattes a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER