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JACQUES A DIT Lattes

JACQUES A DIT Lattes dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 1050, Avenue Léonard de Vinci

Ville : 34970 Lattes

Département : Hérault

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 12 12

Lattes

JACQUES A DIT

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Dans le cadre des 18H de Lattes La compagnie Tous AZIMUTS présente une comédie de Marc FAYET, mise en scène par François ESCOBAR ; JACQUES A DIT

Dimanche 7 juin 2026 à 18h au théâtre Jacques Coeur à Lattes.
Dans le cadre des 18H de Lattes La compagnie Tous AZIMUTS présente une comédie de Marc FAYET, mise en scène par François ESCOBAR ; JACQUES A DIT

Dimanche 7 juin 2026 à 18h au théâtre Jacques Coeur à Lattes.

Cette manifestation est organisée au profit de l’association humanitaire KOYEBA Hérault
Entrée 12€ Réservation sur HelloAsso + billetterie sur place   .

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie  

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English :

As part of the 18H de Lattes festival, the Tous AZIMUTS company presents a comedy by Marc FAYET, directed by François ESCOBAR ; JACQUES A DIT

Sunday June 7, 2026 at 6pm at the Théâtre Jacques Coeur in Lattes.

L’événement JACQUES A DIT Lattes a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER

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