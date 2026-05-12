JACQUES A DIT Lattes
JACQUES A DIT Lattes dimanche 7 juin 2026.
Lattes
JACQUES A DIT
1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre des 18H de Lattes La compagnie Tous AZIMUTS présente une comédie de Marc FAYET, mise en scène par François ESCOBAR ; JACQUES A DIT
Dimanche 7 juin 2026 à 18h au théâtre Jacques Coeur à Lattes.
Dans le cadre des 18H de Lattes La compagnie Tous AZIMUTS présente une comédie de Marc FAYET, mise en scène par François ESCOBAR ; JACQUES A DIT
Dimanche 7 juin 2026 à 18h au théâtre Jacques Coeur à Lattes.
Cette manifestation est organisée au profit de l’association humanitaire KOYEBA Hérault
Entrée 12€ Réservation sur HelloAsso + billetterie sur place .
1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie
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English :
As part of the 18H de Lattes festival, the Tous AZIMUTS company presents a comedy by Marc FAYET, directed by François ESCOBAR ; JACQUES A DIT
Sunday June 7, 2026 at 6pm at the Théâtre Jacques Coeur in Lattes.
L’événement JACQUES A DIT Lattes a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER
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