Jacques Blanchet, le Pyrénéiste, Musée d’Ossau, Arudy

Informations pratiques

Jacques Blanchet, le Pyrénéiste 19 et 20 septembre Musée d’Ossau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le parcours de Jacques Blanchet, ingénieur centralien originaire de la vallée d’Ossau, qui consacra plus de 65 ans à sa passion pour la montagne. Scientifique et artiste, il parcourut les sentiers et gravit les parois de granit et de schiste des Pyrénées, laissant une empreinte durable dans l’histoire du pyrénéisme. Ses photographies, ses écrits et ses relevés topographiques témoignent de son regard exceptionnel sur les sommets et de sa contribution à leur connaissance.

Musée d’Ossau Rue de l’Eglise, 64260 Arudy, France Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559056171 http://www.museearudy.com Bâtiment d’un étage sur rez-de-chaussée dont la partie centrale, en façade, se dégage de la toiture pour former une surélévation carrée coiffée d’un toit à l’impérial. Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée est encadrée de deux pilastres plats supportant un entablement sur lequel un fronton coupé et sommé de deux sphères circonscrit un écu martelé accosté de contrecourbes et surmonté d’un haume. A l’étage, les baies rectangulaires ont conservé leurs meneaux en bois. La façade postérieure a été dénaturée par l’adjonction de galeries extérieures.

Jacques Blanchet, ingénieur centralien, originaire de la vallée d’Ossau, culitvera sa passion des sommets durant 65 ans. Scientifique, artiste, sous la corde de ses espadrilles, sur les sentiers, les…

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