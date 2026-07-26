Concert Fizz Trio La Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
vendredi 21 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Concert Fizz Trio La Guinguette du Val
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Rythmes jazzy apaisants, grooves latino élégants, mélodies pop françaises et internationales, et quelques standards rock’n’roll Fizz Trio mêle les genres avec une énergie glamour et une touche pétillante. Une soirée musicale qui fait du bien !
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Fizz Trio La Guinguette du Val
L’événement Concert Fizz Trio La Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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