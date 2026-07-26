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Concert Fizz Trio La Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

vendredi 21 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy

Concert Fizz Trio La Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela
Adresse
La Guinguette du Val Éveillé
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Arudy

Concert Fizz Trio La Guinguette du Val

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Rythmes jazzy apaisants, grooves latino élégants, mélodies pop françaises et internationales, et quelques standards rock’n’roll Fizz Trio mêle les genres avec une énergie glamour et une touche pétillante. Une soirée musicale qui fait du bien !

Restauration sur place.   .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : Concert Fizz Trio La Guinguette du Val

L’événement Concert Fizz Trio La Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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