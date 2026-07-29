Cinéma Arudy Les matins merveilleux Cinéma Saint Michel Arudy
vendredi 21 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Les matins merveilleux
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
1h27. Comédie romantique de Avril Besson, avec India Hair, Raya Martigny, Eric Cantona, Mathias Minne, Fanny Sidney.
De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa grandmère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore que ces disques ressusciteront les pas de danse de sa mère dans les yeux humides de Titou, caviste rêveur, ni qu’une plage méditerranéenne désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina, qui rêve son idéal de liberté dans la pizzeria du village. Pour l’instant, elle roule.
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Les matins merveilleux
L’événement Cinéma Arudy Les matins merveilleux Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Cinéma Arudy Kayara, princesse Inca Cinéma Saint Michel Arudy 29 juillet 2026
- Cinéma Arudy La Baleine et le musicien Cinéma Saint Michel Arudy 29 juillet 2026
- Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Galerie Abraxas Arudy 30 juillet 2026
- Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 30 juillet 2026
- Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy 30 juillet 2026