Cinéma Arudy Les matins merveilleux Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Les matins merveilleux

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

1h27. Comédie romantique de Avril Besson, avec India Hair, Raya Martigny, Eric Cantona, Mathias Minne, Fanny Sidney.

De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa grandmère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore que ces disques ressusciteront les pas de danse de sa mère dans les yeux humides de Titou, caviste rêveur, ni qu’une plage méditerranéenne désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina, qui rêve son idéal de liberté dans la pizzeria du village. Pour l’instant, elle roule.

Séance précédée d’un court-métrage. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Les matins merveilleux

L’événement Cinéma Arudy Les matins merveilleux Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées