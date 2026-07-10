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JACQUES ET CHIRAC Théâtre 100 Noms Nantes

jeudi 3 décembre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes

JACQUES ET CHIRAC Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
20:15
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
14 € à 26 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:15 – 21:45
Gratuit : non 14 € à 26 € Tout public 

JACQUES serre des mains, chérit le fric, tapote le cul des vaches, déconne et adore l’art ! CHIRAC bise les dictateurs, pilonne et pille l’Afrique ; il commence sous De Gaulle, Pom pom pidou… et avoue ses crimes : c’est un roi nu.  Trois comédiens font virevolter plus de 20 personnages : Dassault, Bernadette, Pasqua, Marie France Garaud, Pierre Juillet, Claude Chirac, Sarkozy et tout le gang de Jacques Chirac. Menteur comme personne et gargantuesque, c’est un personnage de théâtre. On va s’étonner et rire parce que c’est du théâtre et que le burlesque n’enlève rien au tragique.

Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/707648-jacques-et-chirac


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