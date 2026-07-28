Jahneration L’Oasis Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Jahneration

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 27 – 27 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-25 23:00:00

Date(s) :

2027-03-25

Le duo Jahneration, formé en 2009, mêle anglais et patois jamaïcain dans un reggae moderne. Six albums et plus de 400 concerts en France et à l’international témoignent de leur parcours musical.

Le duo parisien Jahneration, formé par Thëo et Ogach, se crée en 2009 lorsque deux amis de collège décident de troquer le Punk Rock pour le Reggae. Musiciens depuis leur plus tendre enfance, ils composent, écrivent et chantent dans un anglais mêlé au patois jamaïcain.

Amoureux de cette île et de sa musique, le duo y puise ses inspirations lors de voyages fréquents en 2017, ils enregistrent avec leurs musiciens dans les célèbres studios de la famille Marley, Tuff Gong Studios.

C’est en 2015 que Jahneration signe avec le label indépendant Ovastand, qui les inscrit dans le paysage des musiques actuelles. En dix ans, ils parcourront la France et ses territoires d’outre-mer, l’Europe, l’Inde et le Canada, pour plus de 400 concerts. Forts de six albums, Jahneration s’impose comme l’un des projets incontournables du Reggae hexagonal. Prolifiques, créatifs et puissants sur scène, ils rassemblent un large public grâce à un Reggae moderne et dynamique. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

The duo Jahneration, formed in 2009, blends English and Jamaican patois in a modern reggae style. Six albums and more than 400 concerts in France and abroad are a testament to their musical journey.

L’événement Jahneration Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72