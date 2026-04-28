J’ai été aidant … et après ? Maison des Services Sabres
J’ai été aidant … et après ? Maison des Services Sabres vendredi 5 juin 2026.
Sabres
J’ai été aidant … et après ?
Maison des Services 131, place Gambetta Sabres Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-05 11:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Pendant des mois, parfois des années, vous avez accompagné un proche au quotidien. Puis, un jour, tout s’arrête… Et après ?
Pendant des mois, parfois des années, vous avez accompagné un proche au quotidien. Puis, un jour, tout s’arrête… Et après ?
L’expérience d’aidant est intense. Pour vous permettre de mettre des mots sur ce que vous avez vécu, de partager vos émotions et de rencontrer d’autres personnes qui comprennent votre parcours, le Pôle des Aidants vous propose un espace de parole J’ai été aidant… et après ? .
Maison des Services 131, place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 16 67 l.bentes@ciascoeurhautelande.fr
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English : J’ai été aidant … et après ?
For months, sometimes years, you have accompanied a loved one on a daily basis. Then, one day, it all stops? And then what?
L’événement J’ai été aidant … et après ? Sabres a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cœur Haute Lande
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