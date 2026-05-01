Journées de l’Eau 4 ème édition Sabres
Journées de l’Eau 4 ème édition Sabres vendredi 29 mai 2026.
Sabres
Journées de l’Eau 4 ème édition
Centre bourg Sabres Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
L’ eau d’ici vivre avec les continuités écologiques
Conférence avec
Ph Valette (Géohistorien)
Continuités écologiques: ambiguïtés, paradoxes
J L Join (Hydrogéologue)
Du sol à la nappe phréatique. Une zone critique pour le vivant
C Jonchère (Sociologue)
Effacement d’un étang
Les 29 et 30 mai 2026, cap sur Morcenx-la-Nouvelle (40110) pour la 4ème édition des Journées de l’Eau
Un événement Sciences, Arts et Société L’eau d’ici, vivre avec les continuités écologiques
Le vendredi 29 mai place à la créativité des jeunes ! Des élèves de primaires et de collège exposent et commentent les œuvres réalisées en classe avec les enseignants, des médiateurs et des artistes aquarelles, photos, sculptures pour une formation aux enjeux de l’eau.
Le samedi 30 mai l’événement ouvre ses portes au public !
Expositions contées, Balade naturaliste, Fresque de l’Eau, Jeux de société, Stands du Village de l’eau, pour découvrir et échanger sur les enjeux de l’eau
Ciné-Conférence-Débat autour du film Cultiver la pluie de Marc Khanne
La journée se clôture par un apéro-concert avec Duo Atlantico !
Manifestation organisée par Terre Active. .
Centre bourg Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 40 37 37 mlph.castets@gmail.com
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English : Journées de l’Eau 4 ème édition
L’eau d’ici: living with ecological continuity
Conference with
Ph Valette (Geohistorian)
Ecological continuities: ambiguities, paradoxes
J L Join (Hydrogeologist)
From soil to water table. A critical zone for life
C Jonchère (Sociologist)
Clearing a pond
L’événement Journées de l’Eau 4 ème édition Sabres a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cœur Haute Lande
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