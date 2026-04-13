Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres

Sabres

Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres

Salle RPE Sabres Route de Solférino Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:00:00

fin : 2026-06-01 11:45:00

Date(s) :

2026-06-01

Le LAEP, c’est un espace chaleureux pour

– jouer

– échanger

– rencontrer d’autres familles

– prendre un temps pour soi et avec son enfant

Rendez-vous à Sabres

Tous les lundis matin

9h00 11h45

Entrée libre gratuite sans inscription

On a hâte de vous retrouver ! .

Salle RPE Sabres Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 parentalite@coeurhautelande.fr

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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres

L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Sabres a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande