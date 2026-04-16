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J’ai faim ! (version Noël ), Salle des Ribandeaux, Talmont-Saint-Hilaire

vendredi 11 décembre 2026 · Salle des Ribandeaux · Talmont-Saint-Hilaire

J’ai faim ! (version Noël ), Salle des Ribandeaux, Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
Salle des Ribandeaux
Adresse
2 rue des Ribandeaux
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée

J’ai faim ! (version Noël ) Vendredi 11 décembre, 20h00 Salle des Ribandeaux Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00

Spectacle musical et gourmand pour tout-petits.
Très jeune public dès 1 an.

Salle des Ribandeaux 2 rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire
Nadège Rigalleau

Maxime Guidot

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