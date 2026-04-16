AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
J’ai faim ! (version Noël ), Salle des Ribandeaux, Talmont-Saint-Hilaire
vendredi 11 décembre 2026 · Salle des Ribandeaux · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
J’ai faim ! (version Noël ) Vendredi 11 décembre, 20h00 Salle des Ribandeaux Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Spectacle musical et gourmand pour tout-petits.
Très jeune public dès 1 an.
Salle des Ribandeaux 2 rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire
Nadège Rigalleau
Maxime Guidot
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