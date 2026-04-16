J’ai faim ! (version Noël ), Salle des Ribandeaux, Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

J’ai faim ! (version Noël ) Vendredi 11 décembre, 20h00 Salle des Ribandeaux Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00

Spectacle musical et gourmand pour tout-petits.

Très jeune public dès 1 an.

Salle des Ribandeaux 2 rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire

Nadège Rigalleau

Maxime Guidot