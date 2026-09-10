J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-12-26

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-11 2026-11-18 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-26

Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent réellement de vous…

Bouleversés par ce qu’ils ont entendu, Charles et Carole sont prêts à tout pour se venger. Un irrésistible règlement de compte entre amis avec son lot de non-dits, de quiproquos et de sourires grimaçants. Jubilatoire ! 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

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English :

How a fake cell phone manoeuvre makes you find out what your best friends really think of you?

L’événement J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE