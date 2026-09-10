UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

samedi 3 octobre 2026 · CAFE THEATRE LES 3T · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
CAFE THEATRE LES 3T
Adresse
40 Rue Gabriel Péri
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
25 25 25 Tarif réduit

Toulouse

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-12-26

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-11 2026-11-18 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-26

Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent réellement de vous…
Bouleversés par ce qu’ils ont entendu, Charles et Carole sont prêts à tout pour se venger. Un irrésistible règlement de compte entre amis avec son lot de non-dits, de quiproquos et de sourires grimaçants. Jubilatoire ! 25  .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74  contact@3tcafetheatre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How a fake cell phone manoeuvre makes you find out what your best friends really think of you?

L’événement J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)