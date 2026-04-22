Jam dans le chai La Musiquerie Gaillan-en-Médoc

Gaillan-en-Médoc

Jam dans le chai

La Musiquerie 35bis route de Naujac Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

la Musiquerie vous donne à nouveau Rv pour son désormais incontournable Jam dans les Chais.

La première moitié se fera en acoustique et la seconde en électrique.

Vous pouvez participer ou simplement écouter.

Venez nombreux pour partager un moment musical convivial autour d’un café ou thé qui vous sera offert. .

La Musiquerie 35bis route de Naujac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 73 66 contact.musiquerie@gmail.com

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English : Jam dans le chai

L’événement Jam dans le chai Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Médoc-Vignoble