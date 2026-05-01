Stand-up en Médoc 4ème édition Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc
Stand-up en Médoc 4ème édition Chai Paupiette Gaillan-en-Médoc jeudi 21 mai 2026.
Gaillan-en-Médoc
Stand-up en Médoc 4ème édition
Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Stand-up en Médoc Lâche moi la grappe Comedy Club en Médoc, 4ème édition chez Chai Paupiette, en collaboration avec les vins du château Gand Gallius, un seul slogan vin + rire = bonheur !
Certains oublient les problèmes du quotidien avec un verre de vin rouge, d’autres avec des tranches de rires, vu que les deux sont indissociables dans le Médoc, on vous propose une soirée 100% stand-up au cœur d’un vignoble !
Lâche moi la grappe ou comment passer une soirée hilarante ou aucun souci ne vous poursuivra plus une fois passée la porte d’entrée !
Dégustation de vins à la fin du spectacle.
Nouveauté de cette édition les spectateurs qui le souhaitent pourront monter sur scène pour s’essayer à l’exercice.
Sur réservation. .
Chai Paupiette 5 Rue du Bourg Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 50 90 42 godefroycuypers@gmail.com
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English : Stand-up en Médoc 4ème édition
L’événement Stand-up en Médoc 4ème édition Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Médoc-Vignoble
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