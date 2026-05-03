Portes ouvertes du Château des Petites Granges Gaillan-en-Médoc
Portes ouvertes du Château des Petites Granges Gaillan-en-Médoc vendredi 5 juin 2026.
Gaillan-en-Médoc
Portes ouvertes du Château des Petites Granges
7 Impasse Larrieux Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Pour cette nouvelle édition de leurs portes ouvertes, Mathieu et Nathalie vous proposent une soirée festive et conviviale avec un repas champêtre et une dégustation des vins de la propriété.
L’ambiance musicale sera assurée par Dominique Delill.
Pensez à apporter vos couverts !
Sur réservation avant le 3 juin. .
7 Impasse Larrieux Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 24 34 95
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English : Portes ouvertes du Château des Petites Granges
L’événement Portes ouvertes du Château des Petites Granges Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble
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