Gaillan-en-Médoc

Portes ouvertes du Château des Petites Granges

7 Impasse Larrieux Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Pour cette nouvelle édition de leurs portes ouvertes, Mathieu et Nathalie vous proposent une soirée festive et conviviale avec un repas champêtre et une dégustation des vins de la propriété.

L’ambiance musicale sera assurée par Dominique Delill.

Pensez à apporter vos couverts !

Sur réservation avant le 3 juin. .

7 Impasse Larrieux Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 24 34 95

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English : Portes ouvertes du Château des Petites Granges

L’événement Portes ouvertes du Château des Petites Granges Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble