Concert gratuit de LIDIOP Gaillan-en-Médoc

2 Rue de l'Hôtel de ville Gaillan-en-Médoc Gironde

2026-07-06

2026-07-06

2026-07-06

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous propose

Concert pendant le marché Gourmand.

Lidiop est un musicien sénégalais qui propose un mélange de reggae, dancehall, rnb, afro et pop… Il a captivé un large public, créant une fidélité grandissante. Après le métro parisien et ses performances partagées sur les réseaux sociaux (plusieurs milliers de vues), il a participé à de nombreux projets 20 ans des musiciens du métro à l’Olympia, Solidays…

Son art de vivre, basé sur l’humilité et la simplicité, transcende les clivages religieux, raciaux, sexistes et idéologiques. Avec sa guitare et son groupe, il prône le respect, l’amour et la solidarité, diffusant un message de paix et d’harmonie à travers sa musique. Tout public gratuit

Ce concert vous est présenté dans le cadre de la Saison Culturelle Presqu’île de Culture 2025-2026 via l’opérateur culturel La Manufacture Médocaine . .

2 Rue de l’Hôtel de ville Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 66 60 culture@medoc-cpi.fr

