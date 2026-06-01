Poésie et chant du Terroir au Château Grand Gallius Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc

Gaillan-en-Médoc

Poésie et chant du Terroir au Château Grand Gallius

Château Grand Gallius 7 Rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Venez écouter Les Mots au Vent, groupe mixant la poésie et le chant.

A menu magret de canard frite ou Araignée de porc/frite ou Assiette végétarienne au choix Dessert .

Château Grand Gallius 7 Rue du Portail Rouge Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 09 11 61 musiciensdumedoc@outlook.fr

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English : Poésie et chant du Terroir au Château Grand Gallius

L’événement Poésie et chant du Terroir au Château Grand Gallius Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Médoc-Vignoble