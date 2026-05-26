Fête de la musique à Gaillan Gaillan-en-Médoc
Fête de la musique à Gaillan Gaillan-en-Médoc samedi 20 juin 2026.
Gaillan-en-Médoc
Fête de la musique à Gaillan
Rond-point Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Comité des Fêtes organise la fête de la musique.
Venez chanter et danser avec Romain Durandet.
Restauration et buvette sur place. .
Rond-point Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 18 31
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English :
L’événement Fête de la musique à Gaillan Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Médoc-Vignoble
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