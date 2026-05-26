Gaillan-en-Médoc

Fête de la musique à Gaillan

Rond-point Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Comité des Fêtes organise la fête de la musique.

Venez chanter et danser avec Romain Durandet.

Restauration et buvette sur place. .

Rond-point Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 18 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique à Gaillan Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Médoc-Vignoble