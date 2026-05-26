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Fête de la musique à Gaillan Gaillan-en-Médoc

Fête de la musique à Gaillan Gaillan-en-Médoc

Fête de la musique à Gaillan Gaillan-en-Médoc samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rond-point

Ville : 33340 Gaillan-en-Médoc

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Gaillan-en-Médoc

Fête de la musique à Gaillan

Rond-point Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Comité des Fêtes organise la fête de la musique.
Venez chanter et danser avec Romain Durandet.
Restauration et buvette sur place.   .

Rond-point Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 18 31 

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English :

L’événement Fête de la musique à Gaillan Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Médoc-Vignoble

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