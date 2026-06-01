Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc
Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc vendredi 26 juin 2026.
Gaillan-en-Médoc
Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc
14 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
A l’occasion de la journée du Patrimoine de Pays, la Cave Uni Médoc ouvre exceptionnellement à la visite la chaine d’embouteillage mais aussi la cuverie inox. .
14 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 12
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English : Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc
L’événement Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Médoc-Vignoble
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