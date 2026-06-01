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Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc

Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc

Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 14 Route de Soulac

Ville : 33340 Gaillan-en-Médoc

Département : Gironde

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gaillan-en-Médoc

Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc

14 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
A l’occasion de la journée du Patrimoine de Pays, la Cave Uni Médoc ouvre exceptionnellement à la visite la chaine d’embouteillage mais aussi la cuverie inox.   .

14 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 12 

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English : Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc

L’événement Journée du Patrimoine de Pays à Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Médoc-Vignoble

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