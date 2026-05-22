Gaillan-en-Médoc

Marché nocturne et gourmand à Gaillan-Médoc

Place de la Mairie Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 05:00:00

fin : 2026-07-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Ne manquez surtout pas le marché nocturne et gourmand de Gaillan, réputé pour sa super ambiance.

Jeux de lumière, terrasse éphémère sous les étoiles ou sous chapiteau.

Restauration par des food-trucks et buvette sur place. N’oubliez pas vos couverts !

Ambiance nocturne assurée par Romain Durandet dès 19h avec animation toute la soirée. .

Place de la Mairie Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 11 18 31

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English : Marché nocturne et gourmand à Gaillan-Médoc

L’événement Marché nocturne et gourmand à Gaillan-Médoc Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Médoc-Vignoble