De la barrique à la bouteille, LES VIGNERONS D’UNI-MÉDOC, Gaillan-en-Médoc

De la barrique à la bouteille Vendredi 26 juin, 10h00 LES VIGNERONS D’UNI-MÉDOC Gironde

Inscription fortement conseillée, 10€/personne, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays notre cave coopérative des Vignerons d’Uni-Médoc ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une immersion au cœur de son site de production.

Cette visite invite les participants à suivre un véritable parcours, entre tour et détour, à travers les différentes étapes de l’élaboration des vins. De la cuverie au chai, jusqu’au site d’embouteillage, les visiteurs découvriront les coulisses du travail collectif des vignerons et les savoir-faire qui transforment le raisin en vin prêt à être dégusté.

Guidée par Béatrice Dassé, coordinatrice RSE, cette expérience sera également l’occasion d’aborder les engagements des Vignerons d’Uni-Médoc en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Elle présentera les actions concrètes mises en œuvre par la coopérative pour concilier performance, respect de l’environnement et ancrage territorial.

La visite se conclura par une dégustation commentée de trois vins AOC Médoc, offrant un aperçu de la richesse et de la diversité de la production : vins de Médoc, châteaux, crus bourgeois, mais aussi des cuvées plus audacieuses telles qu’un blanc de noirs, Le Grain Tout Nu, ou encore notre Canon à Bulles !

Cette ouverture exceptionnelle propose ainsi un moment privilégié pour explorer, comprendre et porter un regard nouveau sur une viticulture engagée, au fil d’un parcours aussi pédagogique que gourmand, de la barrique à la bouteille.

LES VIGNERONS D’UNI-MÉDOC 14 route de Soulac 33340 Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cave@uni-medoc.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 41 03 12 »}]

Exceptionnellement, notre site d’embouteillage, chai et cuverie ouverts au public à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays. Visite et explication par Béatrice DASSÉ, coordinatrice RSE. Site industriel chai à barriques