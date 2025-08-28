« CLOCHES » Spectacle de rue Saison Presqu’île de Culture Gaillan-en-Médoc

« CLOCHES » Spectacle de rue Saison Presqu’île de Culture Gaillan-en-Médoc lundi 6 juillet 2026.

« CLOCHES » Spectacle de rue Saison Presqu’île de Culture

Place de la Mairie Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

« CLOCHES » -Compagnie Bougrelas

Et qui dit Cloches, dit Noël !

Cloches est un spectacle musical à quatre mains et deux voix, proposant un répertoire allant de chants traditionnels (Mon beau sapin, Jingle bell rock, Douce nuit,…) à des standards de Noël (Mariah Carey, Wham, …) en passant par ACDC.

Et pour que la magie de Noël opère en toute saison et pas juste quelques jours dans l’année, c’est décidé, ils donneront leur concert 365 jours par an. Pour partager en famille, entre amis, un verre de vin chaud, une tranche de pain d’épices et des cadeaux avec décalage et humour. Un moment joyeux, déjanté, et résolument original à vivre en famille!

Spectacle proposé par la CdC Médoc Coeur de Presqu’île via la Manufacture médocaine en partenariat avec la ville de Gaillan en Médoc dans le cadre d’un marché gourmand.

Tout public Gratuit Sans réservation .

Place de la Mairie Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14 culture@medoc-cpi.fr

English : « CLOCHES » Spectacle de rue Saison Presqu’île de Culture

German : « CLOCHES » Spectacle de rue Saison Presqu’île de Culture

Italiano :

Espanol : « CLOCHES » Spectacle de rue Saison Presqu’île de Culture

L’événement « CLOCHES » Spectacle de rue Saison Presqu’île de Culture Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Médoc-Vignoble