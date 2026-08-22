Jam Jazz Session Salle Le Microphone Tarnos
jeudi 8 octobre 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Jam Jazz Session
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Tous les deux mois, des artistes invités par Arnaud Labastie revisitent avec gourmandise le répertoire jazz.
RDV à 19h30. Place assise non numérotée.
Billet en vente à 8€ uniquement sur place au restaurant la Mutinerie. .
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
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English : Jam Jazz Session
L’événement Jam Jazz Session Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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