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AGENDA · Tarnos

Jam Jazz Session Salle Le Microphone Tarnos

jeudi 8 octobre 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos

Jam Jazz Session Salle Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle Le Microphone
Adresse
Place Serpa
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Tarnos

Jam Jazz Session

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:30:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Tous les deux mois, des artistes invités par Arnaud Labastie revisitent avec gourmandise le répertoire jazz.

RDV à 19h30. Place assise non numérotée.

Billet en vente à 8€ uniquement sur place au restaurant la Mutinerie.   .

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20 

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English : Jam Jazz Session

L’événement Jam Jazz Session Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx

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