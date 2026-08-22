Jam Jazz Session Salle Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Jam Jazz Session

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Tous les deux mois, des artistes invités par Arnaud Labastie revisitent avec gourmandise le répertoire jazz.

RDV à 19h30. Place assise non numérotée.

Billet en vente à 8€ uniquement sur place au restaurant la Mutinerie. .

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : Jam Jazz Session

L’événement Jam Jazz Session Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx