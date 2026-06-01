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Jam session à la Baleine La Baleine Blanche, GRIPP Campan

Jam session à la Baleine La Baleine Blanche, GRIPP Campan jeudi 25 juin 2026.

Lieu : La Baleine Blanche, GRIPP

Adresse : 4268 Chemin de Peyrehitte

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Campan

Jam session à la Baleine

La Baleine Blanche, GRIPP 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 21:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

La jam sera ouverte par des musiciens et sera ensuite ouverte à tous. N’hésitez pas à apporter vos instruments !
Hébergement à partir de 10€ pour les évènements   .

La Baleine Blanche, GRIPP 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 

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English :

The jam will be opened by musicians and then opened to all. Feel free to bring your own instruments!

L’événement Jam session à la Baleine Campan a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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