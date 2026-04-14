Jam session au BAG avec en ouverture : Chicken N’Waffles, Autre lieu, Genève
Jam session au BAG avec en ouverture : Chicken N’Waffles, Autre lieu, Genève jeudi 23 avril 2026.
Jam session au BAG avec en ouverture : Chicken N’Waffles Jeudi 23 avril, 20h00 Autre lieu
5.- (normal), gratuit pour les membres du BAG
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00
Concert de Chick n’Waffles en ouverture, suivi d’une jam session.
Sophie – Chant
Mathias & Sébastien – Guitares
Emmanuel – Basse
Louis – Batterie
Food for Soul
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Blues, blues funk et soul – Chicken n’Waffles vous embarque dans un univers chaud et généreux, porté par une voix puissante, des cordes qui chantent et des rythmiques entrainantes. Suivi d’une jam.
BAG
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