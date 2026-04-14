Jam session au BAG avec en ouverture : Chicken N’Waffles, Autre lieu, Genève

Jam session au BAG avec en ouverture : Chicken N’Waffles Jeudi 23 avril, 20h00 Autre lieu

5.- (normal), gratuit pour les membres du BAG

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00

Concert de Chick n’Waffles en ouverture, suivi d’une jam session.

Sophie – Chant

Mathias & Sébastien – Guitares

Emmanuel – Basse

Louis – Batterie

Food for Soul

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Blues, blues funk et soul – Chicken n’Waffles vous embarque dans un univers chaud et généreux, porté par une voix puissante, des cordes qui chantent et des rythmiques entrainantes. Suivi d’une jam.

BAG