Auxon

Jam Session

195 Rue des Croisettes Auxon Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai AUXON Jam Session. A 20h30 au Chaudron de l’Othe-Armance Festival.

Le Chaudron du Othe-Armance Festival vous accueille pour une jam session et scène ouverte.

En présence du groupe Freedom Jazz Land qui ouvrira la soirée avec un mini-concert, venez partager votre passion pour la musique dans le cadre convivial de cet événement ouvert à tous.tes et pour tous les styles. Musicien.ne.s professionnel.les, amateur.rice.s, ou encore simples spectateur.rice.s, on vous attend nombreux.ses pour cette première !

Ramenez vos instruments (batterie et amplis sur place)! Rafraichissements et petite restauration sur place.

Diffusion de la finale PSG Arsenal à 18h​

Entrée libre et gratuite, infos au +33 (0)3 25 42 70 63 ou par mail administration@festivalenothe.org .

195 Rue des Croisettes Auxon 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org

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English :

L’événement Jam Session Auxon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance