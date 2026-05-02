Jam Session, Meeple, Maurepas

Jam Session Samedi 2 mai, 20h30 Meeple Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:30:00+02:00

Prêt pour une dose de pur live ? ✨

Rejoignez-nous le samedi 2 mai pour une soirée placée sous le signe de l’improvisation et du partage musical. Pour cette 13ème édition, la règle ne change pas : scène ouverte pour tout le monde !

• Musiciens : Ramenez vos instruments et montez sur scène !

• Public : Venez découvrir les talents locaux et vibrer au son de la Jam.

• Ambiance : Conviviale, musicale et créative.

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Jam Session