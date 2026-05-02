Jam Session, Meeple, Maurepas
Jam Session, Meeple, Maurepas samedi 2 mai 2026.
Jam Session Samedi 2 mai, 20h30 Meeple Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00 – 2026-05-02T23:30:00+02:00
Prêt pour une dose de pur live ? ✨
Rejoignez-nous le samedi 2 mai pour une soirée placée sous le signe de l’improvisation et du partage musical. Pour cette 13ème édition, la règle ne change pas : scène ouverte pour tout le monde !
• Musiciens : Ramenez vos instruments et montez sur scène !
• Public : Venez découvrir les talents locaux et vibrer au son de la Jam.
• Ambiance : Conviviale, musicale et créative.
Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Jam Session
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