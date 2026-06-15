JAMBON A LA BROCHE ANIMÉE PAR ROCKZYLA Saint-Geniès-de-Varensal
JAMBON A LA BROCHE ANIMÉE PAR ROCKZYLA Saint-Geniès-de-Varensal vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Geniès-de-Varensal
JAMBON A LA BROCHE ANIMÉE PAR ROCKZYLA
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée jambon à la broche animée par ROCKZYLA ( le bon vieux rock’n’roll)
2 carreau de la mine 34610 St Geniès de Varensal
Menu Oeufs mimosa, jhambon à labroche, flageolets, nougat glacé et 1/4 de vin
Adhérents 20€ non adhérents 22€
Réservation avant 14/07/2026 au 04 67 23 69 04
Soirée jambon à la broche animée par ROCKZYLA ( le bon vieux rock’n’roll)
2 carreau de la mine 34610 St Geniès de Varensal
Menu Oeufs mimosa, jhambon à labroche, flageolets, nougat glacé et 1/4 de vin
Adhérents 20€ non adhérents 22€
Réservation avant 14/07/2026 au 04 67 23 69 04 .
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
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English :
Spit-Roasted Ham Evening hosted by ROCKZYLA (good old rock ‘n’ roll)
2 Carreaux de la Mine, 34610 St-Génis-de-Varensal
Menu: Deviled eggs, ham on a spit, flageolet beans, frozen nougat, and 1/4 liter of wine
Members: €20 Non-members: €22
Reservations required by 07/14/2026 at 04 67 23 69 04
L’événement JAMBON A LA BROCHE ANIMÉE PAR ROCKZYLA Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB