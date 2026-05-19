Jambon à la broche Champdeniers
Jambon à la broche Champdeniers samedi 6 juin 2026.
Champdeniers
Jambon à la broche
Boulodrome Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’ ACCA de Champdeniers organise un repas avec un jambon à la broche. .
Boulodrome Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 27 77
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English : Jambon à la broche
L’événement Jambon à la broche Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine
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