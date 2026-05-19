Champdeniers

Jambon à la broche

Boulodrome Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’ ACCA de Champdeniers organise un repas avec un jambon à la broche. .

Boulodrome Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 27 77

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English : Jambon à la broche

L’événement Jambon à la broche Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine