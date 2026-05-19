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Jambon à la broche Champdeniers

Jambon à la broche Champdeniers

Jambon à la broche Champdeniers samedi 6 juin 2026.

Adresse : Boulodrome

Ville : 79220 Champdeniers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 22 22 Tarif de base plein tarif

Champdeniers

Jambon à la broche

Boulodrome Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’ ACCA de Champdeniers organise un repas avec un jambon à la broche.   .

Boulodrome Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 27 77 

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English : Jambon à la broche

L’événement Jambon à la broche Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-19 par CC Val de Gâtine

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