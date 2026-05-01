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Apéro concert Champdeniers

Apéro concert Champdeniers

Apéro concert Champdeniers samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 79220 Champdeniers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 4 4

Champdeniers

Apéro concert

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Association Culture Vagabonde organise un apéro-concert avec Les Pist’Alu .   .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   culture.vagabonde@lilo.fr

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine