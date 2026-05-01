Champdeniers

Apéro concert

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Association Culture Vagabonde organise un apéro-concert avec Les Pist’Alu . .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine culture.vagabonde@lilo.fr

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine