Apéro concert Champdeniers
Apéro concert Champdeniers samedi 30 mai 2026.
Champdeniers
Apéro concert
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Association Culture Vagabonde organise un apéro-concert avec Les Pist’Alu . .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine culture.vagabonde@lilo.fr
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English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Champdeniers a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine