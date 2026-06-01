Journée Nationale de la Spéléologie Rivière souterraine Champdeniers
Journée Nationale de la Spéléologie Rivière souterraine Champdeniers samedi 27 juin 2026.
Champdeniers
Journée Nationale de la Spéléologie
Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Journée Nationale de la Spéléologie (J.N.S.) aura lieu dans la rivière souterraines de Saint-Christophe-sur-Roc et Champdeniers St-Denis. Ce moment est consacré à toutes les personnes qui souhaitent découvrir l’activité de Spéléologie. .
Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Journée Nationale de la Spéléologie
L’événement Journée Nationale de la Spéléologie Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine
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