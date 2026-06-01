Journée Nationale de la Spéléologie Rivière souterraine Champdeniers

Champdeniers

Journée Nationale de la Spéléologie

Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Journée Nationale de la Spéléologie (J.N.S.) aura lieu dans la rivière souterraines de Saint-Christophe-sur-Roc et Champdeniers St-Denis. Ce moment est consacré à toutes les personnes qui souhaitent découvrir l’activité de Spéléologie. .

Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Journée Nationale de la Spéléologie

L’événement Journée Nationale de la Spéléologie Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine