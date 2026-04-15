Janailhac

Janailhac en fête !

Le bourg Janailhac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 07:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Au programme de cette belle journée de printemps

– dès 7h vide greniers sur inscription et exposition/vente de matériel de bricolage

– pour lé déjeuner, buvette et restauration auprès du Saint-Eutrope

– à 16h randonnée familiale avec pot de l’amitié offert

– à partir de 19h repas flammekueches et tartes aux pommes buvette

– à partir de 20h30 soirée dansante à la salle des fêtes

Journée organisé par le Comité des fêtes de Janailhac. .

Le bourg Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 00 23 95 janailhaccomitedesfetes@gmail.com

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English : Janailhac en fête !

L’événement Janailhac en fête ! Janailhac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus