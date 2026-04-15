Janailhac en fête ! Janailhac
Janailhac en fête ! Janailhac samedi 2 mai 2026.
Janailhac
Janailhac en fête !
Le bourg Janailhac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 07:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Au programme de cette belle journée de printemps
– dès 7h vide greniers sur inscription et exposition/vente de matériel de bricolage
– pour lé déjeuner, buvette et restauration auprès du Saint-Eutrope
– à 16h randonnée familiale avec pot de l’amitié offert
– à partir de 19h repas flammekueches et tartes aux pommes buvette
– à partir de 20h30 soirée dansante à la salle des fêtes
Journée organisé par le Comité des fêtes de Janailhac. .
Le bourg Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 00 23 95 janailhaccomitedesfetes@gmail.com
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English : Janailhac en fête !
L’événement Janailhac en fête ! Janailhac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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