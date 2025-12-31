Japan otaku festival Colmar
Japan otaku festival Colmar samedi 19 septembre 2026.
Colmar
Japan otaku festival
avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Japan Otaku Festival est un événement culturel grand public, entièrement dédié à l’univers du Japon, de l’animation, du manga, des jeux vidéo, du cosplay, de la pop culture et de la gastronomie japonaise.
Le Japan Otaku Festival est un événement culturel grand public, entièrement dédié à l’univers du Japon, de l’animation, du manga, des jeux vidéo, du cosplay, de la pop culture et de la gastronomie japonaise. Organisé dans différentes villes de France, le festival attire un large public de passionnés, de familles, de jeunes et de curieux venus partager un moment festif et immersif. .
avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr
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English :
The Japan Otaku Festival is a cultural event for the general public, entirely dedicated to the world of Japan, animation, manga, video games, cosplay, pop culture and Japanese gastronomy.
L’événement Japan otaku festival Colmar a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme de Colmar
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