Japon, L’île de Kyushu et le Bushido Loft Cinémas Châtellerault

Japon, L’île de Kyushu et le Bushido

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le Japon est un mariage de la modernité la plus pointue avec la tradition ancestrale et nourrit une culture de la discipline qui s’incarne pleinement dans les arts martiaux, dont la pratique participe à la représentation d’une vie saine. Partons à la découverte de l’île de Kyushu, dans le sud. De châteaux en temples, de jardins somptueux en dojos traditionnels, de paysages magnifiques en villes illuminées, suivons un itinéraire dans l’esprit du Musha shugyo, le chemin initiatique du samouraï. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Japon, L’île de Kyushu et le Bushido

German : Japon, L’île de Kyushu et le Bushido

Italiano :

Espanol : Japon, L’île de Kyushu et le Bushido

L’événement Japon, L’île de Kyushu et le Bushido Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne