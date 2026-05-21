Jardin d’Adoué Arts aux jardins Jardin d’Adoué Lay-Saint-Christophe
Jardin d’Adoué Arts aux jardins Jardin d’Adoué Lay-Saint-Christophe samedi 6 juin 2026.
Lay-Saint-Christophe
Jardin d’Adoué Arts aux jardins
Jardin d’Adoué 10 chemin du Rupt d’Adoué Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Arts aux jardins se retrouve à Lay Saint Christophe pour sa 21ème édition.
Un événement inscrit dans le programme national
Rendez-vous aux jardins 2026 et soutenu par la
mission Métiers d’Art de la Région Grand Est
Plus de 40 artistes et artisans d’arts se retrouveront pour exposer au cœur de deux jardins remarquables !
En invités d’honneur Jean Bergeron et Daniel MestanzaTout public
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Jardin d’Adoué 10 chemin du Rupt d’Adoué Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 68 12 site@jardin-adoue.com
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English :
Arts aux jardins returns to Lay Saint Christophe for its 21st edition.
The event is part of the national
program Rendez-vous aux jardins 2026 and supported by the
mission Métiers d?Art de la Région Grand Est
Over 40 artists and craftspeople will be exhibiting in the heart of two remarkable gardens!
Guests of honor: Jean Bergeron and Daniel Mestanza
L’événement Jardin d’Adoué Arts aux jardins Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-05-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY