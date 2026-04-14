Jardin de Molière, Parc du château des Onglées, Acigné

Jardin de Molière Dimanche 7 juin, 14h30 Parc du château des Onglées Ille-et-Vilaine

adulte : 5€ – enfant à partir de 12 ans : 3€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

A 14h30 puis à 16h00

Après avoir présenté les Femmes Savantes de Molière, la compagnie La Treizième Vague, accompagnée par Frédérique Mingant metteuse en scène, revient au Château des Onglées pour des lectures et déambulations théâtralisées de ce célèbre auteur.

Parc du château des Onglées lieu dit les Onglées 35690 Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine Bretagne https://associationdesongl.wixsite.com/chateaudesonglees https://www.instagram.com/chateaudesonglees/?hl=fr Aux portes de Rennes, ce parc dessiné au XVIIe siècle permet des promenades sous les arbres centenaires, le long des douves et du miroir d’eau. Des panneaux présentent le nom des arbres.

Château inscrit aux Monuments Historiques depuis 2012. accès par la D29

Après avoir présenté les Femmes Savantes de Molière, la compagnie La Treizième Vague, accompagnée par Frédérique Mingant metteuse en scène, revient au Château des Onglées pour des lectures et de ce…

©13e vague