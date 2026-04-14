Ouvrez vos yeux et découvrez la végétation et la faune du parc, Parc du château des Onglées, Acigné

Ouvrez vos yeux et découvrez la végétation et la faune du parc Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du château des Onglées Ille-et-Vilaine

adulte : 5€ – enfant à partir de 12 ans : 3€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La lumière joue à cache cache entre bosquets et douves.

Dès 10h00, venez découvrir le parc du château des Onglées.

Début des visites : 10h30- 12h00- 14h00

visite commentée du parc permettant la découverte des essences des arbres et l’objectif du paysagiste de jouer avec ombre, lumière et eaux

Parc du château des Onglées lieu dit les Onglées 35690 Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine Bretagne https://associationdesongl.wixsite.com/chateaudesonglees https://www.instagram.com/chateaudesonglees/?hl=fr Aux portes de Rennes, ce parc dessiné au XVIIe siècle permet des promenades sous les arbres centenaires, le long des douves et du miroir d’eau. Des panneaux présentent le nom des arbres.

Château inscrit aux Monuments Historiques depuis 2012. accès par la D29

Dès 10h00, venez découvrir le parc du château des Onglées par une promenade commentée.

©FP