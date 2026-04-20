Maison du vélo mobile Place de la mairie – Acigné Acigné
Maison du vélo mobile Place de la mairie – Acigné Acigné samedi 23 mai 2026.
Maison du vélo mobile Place de la mairie – Acigné Acigné Samedi 23 mai, 09h30 Ille-et-Vilaine
La Maison du vélo mobile fait escale à Acigné pour proposer ses services.
La Maison du vélo mobile est partenaire des associations cyclistes de la métropole. Vous pourrez y trouver du marquage de vélo avec Rayon d’Actions, des ateliers d’auto-réparation et d’apprentissage de la mécanique avec La Petite Rennes, ainsi qu’une vélo école, pour réapprendre à pédaler en sécurité, avec Roazhon Mobility.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T13:00:00.000+02:00
1
Place de la mairie – Acigné Place de la mairie – Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Acigné (Ille-et-Vilaine)
- Le Petit Pèlerin Acigné Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit VTT en Pays de Rennes n°20: Acigné Acigné Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Ouvrez vos yeux et découvrez la végétation et la faune du parc, Parc du château des Onglées, Acigné 7 juin 2026
- Jardin de Molière, Parc du château des Onglées, Acigné 7 juin 2026