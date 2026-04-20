Maison du vélo mobile Place de la mairie – Acigné Acigné Samedi 23 mai, 09h30 Ille-et-Vilaine

La Maison du vélo mobile fait escale à Acigné pour proposer ses services.

La Maison du vélo mobile est partenaire des associations cyclistes de la métropole. Vous pourrez y trouver du marquage de vélo avec Rayon d’Actions, des ateliers d’auto-réparation et d’apprentissage de la mécanique avec La Petite Rennes, ainsi qu’une vélo école, pour réapprendre à pédaler en sécurité, avec Roazhon Mobility.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T13:00:00.000+02:00

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Place de la mairie – Acigné Place de la mairie – Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine



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