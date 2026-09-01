Jardin de Pomone Le fragile patrimoine végétal Essouvert
dimanche 20 septembre 2026 · Essouvert
Informations pratiques
Essouvert
Jardin de Pomone Le fragile patrimoine végétal
Rue du Château Essouvert Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
En Charente-Maritime, à quelques kilomètres de Saint-Jean-d’Angély, ouvrez le grand livre de la nature et partez à la découverte d’histoires insolites et colorées, dédiées à Pomone, déesse étrusque puis romaine des fruits et des vergers.
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Rue du Château Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 32 38
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L’événement Jardin de Pomone Le fragile patrimoine végétal Essouvert a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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