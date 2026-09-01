Informations pratiques

Essouvert

Jardin de Pomone Le fragile patrimoine végétal

Rue du Château Essouvert Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

En Charente-Maritime, à quelques kilomètres de Saint-Jean-d’Angély, ouvrez le grand livre de la nature et partez à la découverte d’histoires insolites et colorées, dédiées à Pomone, déesse étrusque puis romaine des fruits et des vergers.

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Rue du Château Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 32 38

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English :

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L’événement Jardin de Pomone Le fragile patrimoine végétal Essouvert a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge