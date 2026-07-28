UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Essouvert

Vide-Greniers Essouvert

dimanche 13 septembre 2026 · Essouvert

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
17400 Essouvert
Département
Charente-Maritime
Tarif

Essouvert

Vide-Greniers

Place de l’Église Essouvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Possibilité de laisser le véhicule à côté du stand sous réserve que la longueur du véhicule soit égale ou inférieure à la longueur du stand.
  .

Place de l’Église Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 38 86  societedesfetesessouvert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Vide-Greniers Essouvert a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Essouvert (Charente-Maritime)