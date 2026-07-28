AGENDA · Essouvert
Vide-Greniers Essouvert
dimanche 13 septembre 2026 · Essouvert
Informations pratiques
Essouvert
Vide-Greniers
Place de l’Église Essouvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Possibilité de laisser le véhicule à côté du stand sous réserve que la longueur du véhicule soit égale ou inférieure à la longueur du stand.
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Place de l’Église Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 38 86 societedesfetesessouvert@gmail.com
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L’événement Vide-Greniers Essouvert a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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