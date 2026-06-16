Saint-Lô

Jardin des cinq sens

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 15:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Rendez-vous le 21 juillet de 14h à 15h30 pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !

A partir de 6 ans et adultes

Gratuit

Jardin pédagogique du Lieu-Dix

Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00

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English : Jardin des cinq sens

L’événement Jardin des cinq sens Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint-Lô