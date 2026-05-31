Visite guidée « Saint-Lô, entre guerre et reconstruction », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô
Visite guidée « Saint-Lô, entre guerre et reconstruction », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô dimanche 26 juillet 2026.
Visite guidée « Saint-Lô, entre guerre et reconstruction » Dimanche 26 juillet, 15h00 Musée d’art et d’histoire – La Source Manche
Sur réservation; 8€ / Réduit 5€ / -18 ans 2€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T16:00:00+02:00
Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}]
Venez (re)découvrir l’histoire de Saint-Lô entre 1940 et nos jours visite guidée Musée
Ville de Saint-Lô / M. de Saint-Jores
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