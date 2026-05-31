Visite guidée de la chapelle de la Madeleine, Chapelle de La Madeleine, Saint-Lô
Visite guidée de la chapelle de la Madeleine, Chapelle de La Madeleine, Saint-Lô mardi 28 juillet 2026.
Visite guidée de la chapelle de la Madeleine 28 juillet – 25 août, certains mardis Chapelle de La Madeleine Manche
Sur réservation; 3€ / Gratuit – de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T14:00:00+02:00 – 2026-07-28T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T15:00:00+02:00
Chapelle de La Madeleine Rue de la planche du bois, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Une visite pour découvrir le mémorial en l’honneur des soldats américains libérateurs de Saint-Lô Visite Monument historique
MSL / M. de Saint-Jores
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