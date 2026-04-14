Jardin d’odeurs, de couleurs et de saveurs, Jardin du Liseron, Couture-sur-Loir

Jardin d’odeurs, de couleurs et de saveurs 6 et 7 juin Jardin du Liseron Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin d’odeurs, de couleurs et de saveurs, plus de 500 variétés botaniques s’y côtoient dans un fouillis apparent mais extrêmement ordonné.

Jardin du Liseron 2 rue Pasteur, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 46 50 http://www.lesjardinsdecassandre.com/le-jardin-du-liseron/ https://www.facebook.com/genevieve.naudin Ce jardin a été créé en 2000 par l’artiste peintre Geneviève Naudin. Jardin d’odeurs, de couleurs et de saveurs, plus de 500 variétés botaniques s’y côtoient dans un fouillis apparent mais extrêmement ordonné. Par la rue Pasteur – Depuis Tours prendre la direction de Monnaie et continuer par St laurent en Gâtines, Les Hermites. Depuis Vendôme prendre la direction de Montoire sur le Loir puis Artins.

Jardin d’odeurs, de couleurs et de saveurs, plus de 500 variétés botaniques s’y côtoient dans un fouillis apparent mais extrêmement ordonné.

©Alexandre COCHONNEAU