Visite découverte, Jardin du Lapin, Couture-sur-Loir
Visite découverte, Jardin du Lapin, Couture-sur-Loir samedi 6 juin 2026.
Visite découverte 6 et 7 juin Jardin du Lapin Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
C’est un jardin de surprises où les végétaux sont mis à l’honneur, en racontant des histoires. On y fait mille découvertes inattendues et joyeuses.
Jardin du Lapin 24 rue Louis-Pasteur, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire C’est un mini-jardin que nous devons à Maryline et Sébastien et qui se donne des allures de grand, on y fait mille découvertes inattendues…surtout quand le lapin apparaît ! Place de l’église, direction Montoire (200 m) – Depuis Tours prendre la direction de Monnaie et continuer par St laurent en Gâtines, Les Hermites. Depuis Vendôme prendre la direction de Montoire sur le Loir puis Artins.
C’est un jardin de surprises où les végétaux sont mis à l’honneur, en racontant des histoires. On y fait mille découvertes inattendues et joyeuses.
©Alexandre COCHONNEAU
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